Il Comune di Palermo, capofila del Distretto Socio Sanitario 42, ha pubblicato sul Portale appalti 3 Avvisi di manifestazione di interesse. Questi avvisi riguardano l’istituzione di un “centro di sostegno alla genitorialità” (azione 12), di un’“equipe multidisciplinare a supporto di minori e famiglie per l’orientamento ed il sostegno ai servizi” (azione 15) e l’“attivazione di percorsi socio – educativi a sostegno alla genitorialità”(azione 13).

Piano di Zona 2021 e Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

Le 3 azioni rientrano nel Piano di Zona 2021 dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana e sono finanziate dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2020. Le manifestazioni di interesse mirano a individuare operatori economici per una successiva procedura negoziata. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite piattaforma telematica entro le ore 23:59 del 16 dicembre 2024. Possono partecipare i soggetti iscritti al MEPA appartenenti alle seguenti categorie: cooperative iscritte all’Albo delle Società Cooperative sezione cooperative sociali ed enti del terzo settore iscritti al RUNTS.

Finalità e durata degli avvisi

Gli Avvisi pubblici, validi per 12 mesi con possibile proroga di 6, mirano a potenziare le azioni dell’Assessorato comunale alle Politiche socio-sanitarie a sostegno delle famiglie.

L’azione 12 prevede un centro nella VII circoscrizione per supportare le famiglie residenti, con figli minori, monoparentali, ricomposte, giovani coppie, immigrate e quelle con difficoltà temporanee.

L’equipe multidisciplinare

L’azione 15 istituisce un’equipe multidisciplinare per minori e famiglie, offrendo orientamento e supporto ai servizi per il benessere degli alunni e il contrasto alla dispersione scolastica.

Percorsi socio-educativi

L’Azione 13 attiva percorsi socio-educativi per genitori di minori tra 0 e 15 anni nei Consultori Familiari Nord, Centro e Sud di Palermo, promuovendo lo scambio di esperienze e buone pratiche per potenziare le funzioni genitoriali e prevenire il maltrattamento infantile.

L’Assessore Pennino sottolinea l’importanza di queste azioni per rafforzare il sostegno alla genitorialità, fornendo strumenti concreti alle famiglie vulnerabili per la tutela e la crescita, soprattutto di bambini e adolescenti. L’obiettivo è creare una rete di protezione per le famiglie, contribuendo alla loro stabilità e serenità.

