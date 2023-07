Accertati diversi danni con travi in cemento danneggiate

Vigili del fuoco sono intervenuti nel sotto passo di viale Bagnera a Bagheria nel Palermitano dove sono caduti dei calcinacci. Quel tratto di strada è utilizzato dai Tir più volte hanno provocato danni all’infrastruttura. Come oggi. I pompieri di Brancaccio sono intervenuti per verificare lo stato del sottopasso e insieme ai tecnici delle ferrovie dello Stato si è accertato che ci sono diversi danni con travi in cemento pesantemente danneggiate.

E’ stato stabilito che nei prossimi giorni si dovrà intervenire per una completa manutenzione del sottopasso. La strada non sarà chiusa me non potranno circolare mezzi oltre i quattro metri. I lavori dovrebbero essere realizzati da rete ferroviaria italiana spa.

Trenta famiglie sfollate a Misilmeri, tre palazzine rischiano di crollare

Paura e disagi per alcune palazzine pericolanti sgomberate a fine giugno a Misilmeri in provincia di Palermo. Sono tre palazzine da cinque piani sgomberate a Misilmeri in viale Europa a rischio crollo per gravi lesioni che sono state nei pilastri dai tecnici dei vigili del fuoco e quelli comunali.

Il sindaco Rosario Rizzolo ha chiesto l’intervento della protezione civile per trovare sistemazione a 30 famiglia. “Siamo molto preoccupati per quanto sta avvenendo in paese – ha detto – ho contattato la prefettura. Le famiglia non sanno quanto dovranno stare fuori dal palazzo”.

Le palazzine realizzate in viale Europa dal civico 82, 84, 86 sono di costruzione recente. Sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando.

I vigili del fuoco hanno trovato pilastri “ammalorati” con i ferri arrugginiti e il cemento che cade a pezzi.