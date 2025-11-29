I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, hanno arrestato un 37enne palermitano che ha tentato un furto con spaccata nella gioielleria Sutera di via Enrico Parisi in centro a Palermo.

L’uomo avrebbe tentato il colpo insieme a un complice, cercando di spaccare la vetrina mediante il lancio di una pietra.

L’arrestato non appena ha visto i militari ha cercato di fuggire.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto dell’uomo, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo e identificare il complice.

Diversamente da quanto era accaduto pochi giorni fa nel negozio Gucci di via Libertà, dove la spaccata era stata fatta utilizzando un’auto come ariete e dove erano stati presi gioielli e accessori per un valore di 40 mila euro, i ladri sono stati fermati dall’allarme, che è scattato immediatamente, e dal tempestivo arrivo di una pattuglia di carabinieri, che ha fermato uno dei due, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi.

In ogni caso i due non hanno avuto il tempo di portare via nulla. Le auto posteggiate davanti alla vetrina hanno impedito di usare il sistema dell’auto lanciata contro il negozio per fare la spaccata.

La gioielleria è molto nota a Palermo, dato che si trova quasi all’angolo con via Garzilli e dunque a poche decine di metri dalla centralissima via Libertà. Il proprietario è Alfredo Ragonese, 63 anni: i danni al negozio sono ingenti e anche se non c’è stato bottino l’allarme in questo periodo tra il Black Friday e le feste natalizie resta altissimo.