Il secondo in poche ore

Nuova spaccata in centro a Palermo. I ladri sono entrati con un piede di porco con il quale hanno forzato l’ingresso del Chiosco cucina&drink che si trova in via Libertà, all’angolo con via Agrigento, e a portare via la cassa automatica e circa 240 euro in contanti. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sono state acquisite le telecamere che hanno ripreso i tre ladri arrivati a bordo di un’auto. Uno sarebbe rimasto fuori mentre due sono entrati facendo razzia nel locale.

Rubati soldi e vino in via Principe di Villafranca

Ieri altri due furti con spaccata a Palermo. Il primo è stato messo a segno nel ristorante St’Oliva in via Principe di Villafranca. Il ladro ha portato via bottiglie di vino e liquore e qualche decina di euro dalla cassa. Il locale ha aperto da un mese. Il colpo come successo ieri nel negozio Swarovski in via Ruggero Settimo attorno alle 6 del mattina.

Il secondo furto con spaccata in via Torino

Sempre la scorsa notte un altro furto in un negozio in via Torino. Il locale commerciale è stato preso di mira da ignoti che hanno effettuato una spaccata, causando danni ingenti all’esercizio commerciale nella notte e portando via merce e denaro

Incerte le dinamiche del furto

Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare. Sul posto è intervenuta la polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti e identificare i responsabili. Sono già al vaglio delle forze dell’ordine le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Furto con spaccata da Swarovski di via Ruggero Settimo, bottino ingente

Furto con spaccata nella centralissima Ruggero Settimo a Palermo. I ladri hanno preso di mira il negozio Swarovski Store. Sono entrati e hanno portato via numerosi oggetti. Il bottino è da quantificare. Il colpo è stato messo a segno all’alba. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato che ha eseguito i rilievi con la gli agenti della scientifica per risalire agli autori del colpo. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza non solo del negozio ma della zona.

