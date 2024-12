Il secondo in poche ore

Due furti con spaccata a Palermo. Il primo è stato messo a segno nel ristorante St’Oliva in via Principe di Villafranca. Il ladro ha portato via bottiglie di vino e liquore e qualche decina di euro dalla cassa. Il locale ha aperto da un mese. Il colpo come successo ieri nel negozio Swarovski in via Ruggero Settimo attorno alle 6 del mattina.

Il secondo furto con spaccata in via Torino

Sempre la scorsa notte un altro furto in un negozio in via Torino. Il locale commerciale è stato preso di mira da ignoti che hanno effettuato una spaccata, causando danni ingenti all’esercizio commerciale nella notte e portando via merce e denaro

Incerte le dinamiche del furto

Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare. Sul posto è intervenuta la polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti e identificare i responsabili. Sono già al vaglio delle forze dell’ordine le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Furto con spaccata da Swarovski di via Ruggero Settimo, bottino ingente

Furto con spaccata nella centralissima Ruggero Settimo a Palermo. I ladri hanno preso di mira il negozio Swarovski Store. Sono entrati e hanno portato via numerosi oggetti. Il bottino è da quantificare. Il colpo è stato messo a segno all’alba. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato che ha eseguito i rilievi con la gli agenti della scientifica per risalire agli autori del colpo. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza non solo del negozio ma della zona.

Furto con spaccata alla Rinascente di via Roma, ladri in fuga con gioielli e abiti

Furto con spaccata nel negozio della Rinascente in centro a Palermo. I ladri sono entrati nel negozio in via Roma. Con un’auto hanno divelto la saracinesca in piazza San Domenico e poi sono entrati spaccando la vetrina. E’ stato preso di mira la gioielleria e alcuni reparti di abbigliamento. Almeno quattro i malviventi entrati in azione. Indagano i carabinieri.

Spaccata una vetrina in una gelateria in via Amari, ladri in azione e bottino di 3000 euro

Ladri in azione in una gelateria in via Emerico Amari a Palermo. E’ stata spaccata la vetrina della gelateria “Frisku”, nella zona pedonale a pochi metri dall’ingresso del porto. I malviventi si sono impossessati della cassa dell’attività commerciale, dandosi alla fuga subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. Il bottino ammonterebbe ad almeno tremila euro. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e il furto e hanno avviato le indagini. Sono state acquisite le immagini delle telecamere, che potrebbero avere immortalato i ladri in azione.

Il furto in un ristorante

Furto con spaccata in un ristorante a Palermo. I ladri hanno danneggiato la vetrina e si sono portati via alimenti e bibite per diverse centinaia di euro. Il colpo è stato messo a segno nella zona dell’ospedale Policlinico in via Del Vespro nel ristorante Top Bistrot.

