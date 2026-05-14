Su Facebook i numeri sono altrettanto solidi. Schifani è quinto per crescita di follower con +8,5%, in un contesto in cui la crescita media di settore è del +10%. È settimo per engagement rate con l’1,9%, quarto nella classifica per frequenza di pubblicazione con 1,8 post al giorno, a pari merito con Stefani. Nella nota a margine di questa classifica, Liberi Network precisa che “alta frequenza di pubblicazione è un segnale di presidio istituzionale e amministrativo a livello digitale: un aggiornamento costante con i cittadini”.