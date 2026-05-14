Renato Schifani è il presidente di Regione che cresce di più su Facebook e Instagram tra i governatori del Sud Italia. A certificarlo è l’analisi Digital Insights di Liberi Network sui presidenti di Regione italiani sui social nei primi cinque mesi del 2026, dall’1 gennaio all’11 maggio. Schifani entra nella top 10 nazionale in quattro delle sei classifiche monitorate: crescita follower su Instagram, crescita follower su Facebook, engagement rate su Facebook e frequenza di pubblicazione su Facebook. Un dato che lo colloca tra i governatori con la comunicazione digitale più efficace dell’intero panorama regionale italiano.
I quattro dati di Schifani
Su Instagram Schifani è quarto in Italia per crescita di follower con +11%, dietro soltanto a Francesco Rocca (Lazio, +69%), Alberto Stefani (Veneto, +15%) e Marco Marsilio (Abruzzo, +12%).
Su Facebook i numeri sono altrettanto solidi. Schifani è quinto per crescita di follower con +8,5%, in un contesto in cui la crescita media di settore è del +10%. È settimo per engagement rate con l’1,9%, quarto nella classifica per frequenza di pubblicazione con 1,8 post al giorno, a pari merito con Stefani. Nella nota a margine di questa classifica, Liberi Network precisa che “alta frequenza di pubblicazione è un segnale di presidio istituzionale e amministrativo a livello digitale: un aggiornamento costante con i cittadini”.
Il paradosso nazionale: chi pubblica meno vince di più
Il dato più controintuitivo dell’intera analisi riguarda il rapporto tra volume di pubblicazione e performance. Francesco Rocca (Lazio) pubblica 1 solo post al giorno su Instagram ma guida tutte le classifiche di engagement (+69% follower su Instagram, 4,4% engagement rate) e cresce del +64% su Facebook. Al contrario, Eugenio Giani (Toscana) è il governatore che pubblica di più su entrambe le piattaforme: 5,1 post al giorno su Instagram e 5,6 su Facebook, ma non compare in testa alle classifiche di engagement o crescita.
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Liberi Network descrive questo fenomeno come la differenza tra “profili orientati al presidio istituzionale continuo” e “profili costruiti attorno a personal branding, engagement e riconoscibilità narrativa”.
Chi domina su Instagram
Su Instagram il primato per engagement va a Rocca (4,4%), seguito da Alberto Stefani (Veneto, 3,7%) ed Eugenio Giani (Toscana, 3,6%). Nella classifica crescita follower, sempre Rocca guida con +69%, davanti a Stefani (+15%) e Marsilio (+12%). Schifani quarto con +11%.
Chi domina su Facebook
Su Facebook è Stefani a guidare l’engagement con il 5,5%, davanti a Rocca (4%) e Alessandra Todde (Sardegna, 3,9%). Per la crescita follower, Rocca distacca tutti con +64%, Stefani secondo con +37%. Schifani entra in classifica al quinto posto con +8,5%.
Nella frequenza di pubblicazione su Facebook, il podio è tutto di Giani (5,6 post/giorno), Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia, 4,4) e Alberto Cirio (Piemonte, 3,8). Schifani con 1,8 post al giorno è quarto, a pari merito con Stefani.
La lettura di Liberi Network
Lo studio interpreta i dati come segnale di una trasformazione strutturale nella comunicazione regionale italiana: “Instagram conferma una logica sempre più identitaria e leader-centrica, mentre Facebook continua a mantenere una funzione di presidio territoriale e amministrativo”. La traiettoria complessiva è quella di “una comunicazione regionale che sta progressivamente abbandonando una dimensione esclusivamente istituzionale per assumere dinamiche sempre più simili alla politica nazionale digitalizzata”. La crescita media complessiva (+10% su Facebook, +9,8% su Instagram) è definita “segnale di una crescente sensibilità digitale dei presidenti di Regione”.
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