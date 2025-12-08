Notte di paura e danni in via Bernini a Palermo, dove un colpo messo a segno con la tecnica della “spaccata” ha colpito il supermercato Famila Mizzica. L’azione fulminea, presumibilmente compiuta da una banda organizzata, ha lasciato dietro di sé una vetrina sfondata e un bottino il cui ammontare è ancora in via di quantificazione.

La dinamica del colpo

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi a bordo di un doblò come ariete hanno sfondato l’ingresso del punto vendita. Una volta creato un varco, si sono introdotti rapidamente nei locali.

Il danno alla struttura è evidente, ma il bottino in denaro e merce rubata è ancora oggetto di stima da parte dei titolari e delle forze dell’ordine. I ladri hanno portato via una cassaforte,

Le indagini affidate ai carabinieri

Sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno avviato i primi rilievi e raccolto le testimonianze. Le indagini, coordinate dagli investigatori, si concentrano ora sull’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Si spera che le immagini, sia quelle interne al supermercato Mizzica che quelle del circuito di sorveglianza cittadino presenti in via Bernini e nelle strade limitrofe, possano fornire elementi utili per identificare i responsabili, la dinamica esatta del colpo e il mezzo di fuga utilizzato.

Questo episodio si aggiunge alla lunga scia di furti con “spaccata” che hanno interessato il capoluogo siciliano negli ultimi mesi, mettendo in allarme i commercianti e sottolineando l’esigenza di un rafforzamento dei sistemi di sicurezza.

Diversi colpi in queste settimane

Diversi furti sono stati messi a segno in alcuni supermercati a Palermo. I colpi hanno fruttato centinaia di migliaia di euro. Alcuni colpi sono stati messi a segno attraverso dei grossi buchi realizzati nelle pareti, in un caso i ladri hanno preso di mira il portavalori che stava portando i soldi della cassa. Tutti colpi tra i 40 mila e i 33 mila euro,