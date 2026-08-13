I carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato due persone con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli interventi sono stati eseguiti in due diverse zone della città durante i consueti controlli del territorio.

Un diciassettenne fermato in scooter senza patente e con il crack

Il ragazzo è stato fermato in via Aquileia, dove una pattuglia ha fermato un diciassettenne della zona, anch’egli già noto alle forze dell’ordine, mentre guidava un ciclomotore senza aver mai conseguito la patente.

La perquisizione ha permesso di recuperare sette dosi di crack e 600 euro in contanti, considerati il ricavo dell’attività di spaccio. Il minorenne è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza Malaspina, a disposizione della magistratura per i minorenni.

L’odore di marijuana tradisce un trentacinquenne all’Albergheria

Il secondo episodio è avvenuto nel quartiere Albergheria. I militari a bordo dell’auto di pattuglia, mentre viaggiavano con i finestrini aperti, hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire da un uomo a piedi. Il passante, un trentacinquenne palermitano senza fissa dimora e con precedenti specifici, è stato fermato per un controllo.

All’interno della sua borsa a tracolla i carabinieri hanno trovato circa 160 grammi di marijuana, oltre a quattro dosi nascoste tra gli indumenti. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e la sostanza è stata sequestrata.

La sostanza inviata al laboratorio per le analisi

Tutto lo stupefacente sequestrato negli interventi è stato inviato al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri, che eseguirà i test tecnici per determinare la quantità e la qualità del principio attivo.