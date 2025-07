In casa nella zona del Policlinico trovato mezzo chilo di cocaina

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un tunisino a Palermo trovato in possesso in casa di 500 grammi di cocaina. In manette è finito B.J.Y. di 19 anni al quale gli agenti hanno sequestrato oltre alla droga anche il materiale per la commercializzazione. La cocaina e i bilancini sono stati trovati nella camera da letto.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora a Palermo con prescrizione di permanenza domiciliare notturna e l’obbligo di presentazione agli uffici di polizia.

L’attività investigativa ha preso le mosse dal monitoraggio di un appartamento nella zona del Policlinico, individuato come luogo di smercio della sostanza stupefacente nel quartiere, frequentato anche da numerosi studenti universitari.

Nell’ambito di una mirata attività di osservazione, gli agenti hanno rintracciato uno degli abitanti dell’immobile, padre dell’arrestato, grazie al quale era possibile accedere all’interno della casa, senza correre il rischio che il giovane tunisino si disfacesse della cocaina.