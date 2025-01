I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno arrestato nel mercato di Ballarò due palermitani di 48 e 18 anni, padre e figlio, per spaccio di droga.

I militari hanno visto i due uomini uscire dalla propria abitazione che si trova vicino a un istituto di formazione frequentato da molti ragazzi, con in mano un contenitore in vetro che è stato nascosto in un pozzetto di ispezione delle fibre ottiche.

Sono stati così trovati di 240 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio nonché un bilancino di precisione.

In casa dei due indagati è stato trovato altro materiale vario per il confezionamento. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per il 48enne gli arresti domiciliari e per il 18enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.