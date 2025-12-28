Un’operazione di controllo del territorio finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti ha portato all’arresto di un pregiudicato di 19 anni, sorpreso dai carabinieri della stazione locale mentre cedeva droga all’esterno della propria abitazione. L’intervento è scattato durante un normale servizio di pattugliamento in via Imbriani, dove i militari hanno notato il giovane nell’atto di consegnare un piccolo involucro a un altro ragazzo.

L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare entrambi i giovani. La perquisizione personale effettuata sull’acquirente ha confermato i sospetti dei militari, poiché il ragazzo è stato trovato in possesso di una dose di hashish appena acquistata. Alla luce di questo primo riscontro, le forze dell’ordine hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del diciannovenne per verificare la presenza di ulteriori sostanze illecite.

L’ispezione della casa ha dato esito positivo, concentrandosi in particolare nel locale cucina. All’interno di alcuni barattoli, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato 45 dosi di cocaina già confezionate e un panetto di hashish del peso di circa 70 grammi. Oltre allo stupefacente, i carabinieri hanno recuperato materiale vario idoneo al confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 2.600 euro, cifra ritenuta il probabile provento dell’attività di spaccio.

Il materiale sequestrato è stato trasferito al Laboratorio analisi per le sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici necessari a stabilire la qualità e la purezza della droga. Nel frattempo, il giovane acquirente è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, seguendo l’iter previsto dalla normativa vigente.

L’arresto del diciannovenne è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, che ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di monitoraggio delle zone sensibili del territorio, volto a colpire le reti di distribuzione al dettaglio di droghe pesanti e leggere.