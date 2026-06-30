I militari della Compagnia di Corleone hanno arrestato in flagranza un 28enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato in contrada Rasello, dove una pattuglia ha notato un motociclo di grossa cilindrata parcheggiato all’esterno di un’abitazione. Pochi istanti dopo, i militari hanno visto due persone avvicinarsi al mezzo, indossare i caschi e prepararsi a partire. Ritenendo la situazione sospetta, i Carabinieri hanno deciso di bloccarli tempestivamente per procedere a un controllo identificativo.

L’indagato, manifestando un evidente stato di agitazione, è stato perquisito, e ha spontaneamente consegnato due piccoli pezzi di hashish, sostenendo che fossero destinati a uso personale. I militari hanno controllato anche l’abitazione.

La perquisizione in casa ha permesso di scoprire in cucina dentro un marsupio sotto il mobile del televisore, altri 70 grammi di hashish. Insieme alla droga sono stati trovati e sequestrati un coltello e un bilancino elettronico di precisione, oltre al denaro provento dell’attività di spaccio.

Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.