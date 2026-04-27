La polizia di Stato ha arrestato sette palermitani di età compresa tra i 20 e i 45 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Gli interventi, eseguiti dal personale della Squadra Mobile, si sono concentrati in diverse zone calde della città, portando al sequestro di oltre 70 grammi di cocaina e circa 167 grammi tra hashish e marijuana, oltre a diverse somme di denaro contante ritenute provento dell’attività illecita.

Il primo episodio risale allo scorso 2 aprile, quando i Falchi hanno intercettato in corso Vittorio Emanuele un uomo di 24 anni che si muoveva con fare sospetto a bordo di uno scooter in un’area pedonale. Fermato all’altezza di via Discesa dei Giudici, il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente e denaro. La successiva perquisizione si è estesa all’abitazione di un ventenne, sospettato di essere il suo fornitore, dove gli agenti hanno rinvenuto altre 42 dosi di cocaina e materiale per il confezionamento. Entrambi i giovani sono stati tratti in arresto.

Pochi giorni dopo, il 4 aprile, l’attenzione degli agenti si è spostata nei pressi di via Castello. Qui un trentenne alla guida di un’auto è stato fermato dopo aver compiuto manovre pericolose tra le strade del centro. Il controllo ha permesso di scoprire circa 32 grammi di cocaina abilmente occultati in un involucro termosaldato. L’attività repressiva è proseguita l’8 aprile nel cuore del quartiere Ballarò, dove un venticinquenne ha tentato inutilmente di dileguarsi tra i vicoli del mercato storico alla vista delle divise. Bloccato dai poliziotti, l’uomo nascondeva addosso tre involucri di hashish, ma la scoperta più consistente è avvenuta nella sua cucina, dove sono stati sequestrati oltre 100 grammi della stessa sostanza suddivisi in panetti.

La metà del mese ha registrato ulteriori colpi allo spaccio cittadino. Il 14 aprile, la sezione Contrasto al Crimine Diffuso ha arrestato due giovani di 24 e 29 anni sorpresi nei pressi di un magazzino in via Colonna Rotta. Le chiavi in loro possesso hanno aperto le porte di un deposito utilizzato per lo stoccaggio della droga, all’interno del quale erano custodite 35 dosi di hashish e 15 di cocaina. L’ultimo intervento in ordine di tempo è avvenuto il 16 aprile in via Porta di Castro, dove la sezione Reati contro il Patrimonio, supportata dalle unità cinofile, ha perquisito la casa di un quarantacinquenne. L’operazione si è conclusa con il sequestro di 19 dosi di cocaina, marijuana, un bilancino di precisione e 540 euro in contanti.