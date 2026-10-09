Un’operazione rapida condotta in tarda serata dai carabinieri della stazione di Sciara ha permesso di arrestare in flagranza di reato un trentaquattrenne del posto, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sviluppato un’attività informativa e investigativa attraverso servizi mirati di osservazione e pedinamento tra le vie del centro cittadino. L’intervento è scattato tempestivamente subito dopo uno scambio monitorato tra l’indagato e un acquirente, conclusosi con la cessione di dosi di droga in cambio di denaro contante.

La perquisizione personale eseguita nell’immediatezza ha consentito di rinvenire sette dosi di hashish pronte per la vendita. I controlli sono stati successivamente estesi all’abitazione dell’uomo, dove i carabinieri hanno recuperato quasi novecento euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre al materiale utile per il confezionamento della sostanza. Gli acquirenti sorpresi durante l’operazione sono stati segnalati alla prefettura di Palermo come assuntori per uso personale.

L’attività di contrasto allo spaccio si inserisce nella costante sinergia con la procura della repubblica di Termini Imerese, guidata dal dottor Antonio Angelo Vittorio Cavallo. Il procedimento si è concluso con l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l’arresto eseguito dai militari.