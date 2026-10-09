Il calendario

Lunedì 7 dicembre 2026 le scuole siciliane resteranno chiuse. Il giorno che precede la festa dell’Immacolata, che quest’anno cade di martedì, è indicato come sospensione delle lezioni dal calendario scolastico regionale, e lo stesso accade in altre dodici regioni e province autonome. Per le famiglie significa un ponte di quattro giorni, da sabato 5 a martedì 8 dicembre, nelle scuole con settimana corta.

Il calendario siciliano 2026/2027, con la rettifica di agosto

In Sicilia le lezioni sono iniziate martedì 15 settembre 2026. Oltre alle festività nazionali, il calendario della Regione Siciliana prevede due sospensioni aggiuntive: lunedì 2 novembre e lunedì 7 dicembre 2026. Le vacanze di Natale vanno dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027, quelle di Pasqua dal 25 al 30 marzo 2027. Il 15 maggio, festa dell’Autonomia siciliana, non comporta la chiusura: la giornata è dedicata ad attività sullo Statuto e sull’identità regionale.

C’è un dettaglio che molti calendari in circolazione non riportano. Il decreto assessoriale 1396 del 1° aprile 2026, firmato dall’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, indicava la fine delle lezioni al 10 giugno 2027. Con il successivo decreto 3119 del 3 agosto 2026 la Regione ha corretto un errore materiale: l’ultimo giorno di scuola è mercoledì 9 giugno 2027. Restano invariati tutto il resto, comprese le sospensioni di novembre e dicembre e il totale di 206 giorni di lezione (205 se il santo patrono cade in un giorno di attività didattica). La scuola dell’infanzia prosegue fino al 30 giugno.

Le altre regioni con il ponte del 7 dicembre

Secondo la ricognizione regione per regione di OrizzonteScuola, la sospensione del 7 dicembre è prevista, oltre che in Sicilia, in Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Il Piemonte, per esempio, lo scrive nero su bianco nel proprio calendario regionale: pausa il 7 e l’8 dicembre, poi vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio.

Nelle regioni non comprese in questo elenco (Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna e Toscana) il ponte non è fissato dal calendario regionale. Questo non significa automaticamente lezioni regolari: le singole scuole dispongono di giorni di autonomia e possono decidere di chiudere il 7 dicembre con delibera del consiglio d’istituto. La verifica, in questi casi, va fatta sul calendario pubblicato dal proprio istituto.

Cosa cambia per le famiglie

Per chi vive in Sicilia, quindi, il quadro è chiaro: l’8 dicembre è festa nazionale, il 7 è sospensione regionale, e nelle scuole che fanno lezione dal lunedì al venerdì il ponte parte dal pomeriggio di venerdì 4. Nelle scuole con il sabato a scuola, invece, il 5 dicembre è un normale giorno di lezione. Il 7 dicembre è anche l’ultima pausa prima di Natale: tra il rientro del 9 dicembre e la chiusura del 22 restano due settimane piene di attività didattica.