Il gup del tribunale di Termini Imerese Gregorio Balsamo ha condannato due uomini a 4 anni e 4 mesi di reclusione e 18 mila euro di multa ciascuno accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due erano stati sorpresi in un magazzino la sera del 21 novembre 2025 dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Termini Imerese in possesso di 278 grammi di cocaina, 55,8 grammi di crack e 38,60 grammi di hashish, nonché con diverso materiale idoneo per il confezionamento ed il taglio della sostanza.

Le indagini sono state coordinate dalla procura diretta da Angelo Vittorio Cavallo con il pm Manfredi Lanza. A carico dei due imputati è stata inoltre disposta la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.