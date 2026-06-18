I carabinieri della compagnia di Partinico, supportati dal nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e dalla compagnia intervento operativo del dodicesimo reggimento “Sicilia”, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione è stata dedicata in modo particolare alla vigilanza della circolazione stradale, alla prevenzione della criminalità comune e al monitoraggio di soggetti d’interesse operativo nell’area locale.

Gli arresti per spaccio

Nel corso delle attività, due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un trentenne originario di Partinico e di un trentaduenne nato a Parma, le cui condotte illecite sono state scoperte durante i diversi posti di blocco e perquisizioni sul territorio.

Il sequestro a Balestrate con il cane Dea

A Balestrate il giovane partinicese, volto già noto alle forze di polizia, ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino dell’autovettura alla vista di un posto di controllo. Il pacchetto è stato prontamente recuperato dai militari e al suo interno sono stati trovati 2 grammi di marijuana. La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell’indagato, grazie al fiuto del cane antidroga “Dea” del nucleo cinofili, ha permesso di scovare in un ripostiglio un secchio contenente altri 470 grammi della medesima sostanza.

La perquisizione domiciliare a Partinico

A Partinico, invece, i militari della locale stazione hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del trentaduenne, il quale si trovava già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Nel corso dell’ispezione i carabinieri hanno rinvenuto, all’interno di un barattolo, 10 dosi di cocaina e una dose di hashish, destinate presumibilmente al mercato locale.

Denunce e armi in auto

Durante l’espletamento dei controlli alla circolazione stradale, i militari hanno denunciato a piede libero una trentaquattrenne originaria di Carini, sorpresa con 20 grammi di hashish e un bilancino di precisione nascosti nella borsetta. Un ventenne di Partinico è stato invece deferito in stato di libertà non solo per il possesso di stupefacenti, ma anche per il porto ingiustificato all’interno del proprio veicolo di una mazza da baseball in legno.

Il bilancio complessivo dei controlli

Il resoconto finale dell’operazione conta complessivamente 47 persone e 37 veicoli controllati. Sono state elevate sanzioni al codice della strada per un totale di 2.400 euro e due ragazzi sono stati segnalati alla prefettura di Palermo quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.

Le decisioni del giudice

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha successivamente convalidato gli arresti eseguiti dai militari. L’autorità giudiziaria ha disposto per il trentaduenne la misura degli arresti domiciliari, mentre per il trentenne è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.