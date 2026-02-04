La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal gip di Palermo, nei confronti di 5 soggetti, 3 già ristretti per altra causa, accusati di compravendita di sostanze stupefacenti.

Per uno è stato disposto il carcere mentre per gli altri quattro i domiciliari. L’indagine, coordinata dalla procura, e condotta dalla sezione investigativa del commissariato “Zisa-Borgonuovo”, è iniziata nel novembre 2023 e si è conclusa nel luglio 2024. Grazie alle intercettazioni e videoriprese, sono state documentate numerose cessioni di dosi di hashish e cocaina.

Oltre ai cinque arresti ci sono diversi indagati tutti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di droga. La base era il quartiere Noce. Qui gli indagati si riunivano per concordare acquisti, effettuare i pagamenti e pianificare strategie di vendita che consentissero di porli in una condizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti nel settore degli stupefacenti.

Nel corso delle indagini è stata bloccata la vendita di due chili di cocaina. In quell’occasione oltre alla droga sono state trovate due 2 pistole ed una piccola pistola mitragliatrice, armi tutte comprese di relativo munizionamento e sulla cui natura sono in corso accertamenti.