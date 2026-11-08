Un servizio straordinario di controllo del territorio, condotto tra i vicoli del centro storico , ha impegnato i carabinieri delle stazioni di Partinico, Trappeto e Balestrate nelle attività di prevenzione della criminalità diffusa, verifica del rispetto delle norme stradali e individuazione di soggetti d’interesse operativo.

Il bilancio delle operazioni registra 2 persone arrestate e 4 segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Un 34enne di Partinico è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in involucri termosaldati pronti per la cessione. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

I militari della stazione di Balestrate hanno inoltre eseguito l’arresto di un 25enne di Adrano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per reati contro la persona ed evasione. Durante i controlli, 4 giovani trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale sono stati segnalati all’autorità amministrativa.

Sul fronte della circolazione stradale, le pattuglie hanno identificato 116 persone e verificato 56 veicoli, elevando diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.