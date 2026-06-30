I militari delle Stazioni di Balestrate e Trappeto, supportati dai colleghi della Sezione Radiomobile e dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del dodicesimo Reggimento “Sicilia”, hanno presidiato le principali arterie stradali e le aree più sensibili del comprensorio.

Il sequestro di droga e l’arresto a Balestrate

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri della Stazione di Balestrate hanno arrestato un giovane di 23 anni, nato ad Alcamo ma residente a Partinico. Il ragazzo è stato notato dai militari mentre si aggirava a piedi con un atteggiamento che ha destato sospetto. Sottoposto a perquisizione personale e, successivamente, a un controllo domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di 272 grammi di marijuana e 6,2 grammi di ketamina, oltre a vario materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I controlli stradali e le denunce per guida senza patente

Sul fronte della sicurezza stradale, gli equipaggi della Sezione Radiomobile hanno concentrato l’attenzione sulle condotte di guida più pericolose. In questo contesto, sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica due persone per guida senza patente con recidiva nel biennio. Si tratta di una donna di 40 anni, nativa di Salemi ma residente a Partinico, e di un giovane palermitano di 29 anni residente a Monreale. Entrambi sono stati sorpresi al volante delle rispettive vetture nonostante fossero privi del titolo abilitativo.

Sanzioni e bilancio complessivo dell’operazione

Sempre nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, un cittadino di origini brasiliane di 27 anni, residente a Partinico, è stato sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza, poiché risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Il bilancio complessivo dell’operazione straordinaria fotografa un’intensa attività sul territorio, durante la quale sono stati controllati 52 veicoli, identificate 88 persone ed elevate sanzioni per violazioni al Codice della strada per un importo totale superiore ai 1.200 euro.