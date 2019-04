La Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe De Lisi accusato di detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti della squadra mobile lo hanno bloccato allo svincolo di Partinico dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo.

A bordo della Toyota Aygo, è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina divisi in due involucri custoditi sotto la leva del cambio e da una successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato, in un sacco in tela in un terrazzino 800 grammi di hashish ed un involucro con ulteriori 5 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione.

Al 29enne sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari e mille euro. De Lisi è stato portato nel carcere “Lorusso” di Pagliarelli.