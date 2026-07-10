Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Palermo con l’accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Verdi, supportati dal nucleo cinofili di Villagrazia, durante un normale servizio di controllo del territorio.

Il blitz durante le cessioni

I militari hanno sorpreso il giovane per strada mentre consegnava otto grammi di hashish a due clienti di 37 e 31 anni, entrambi palermitani. Subito dopo il blocco, è scattata una perquisizione più approfondita della zona.

Grazie all’aiuto di Dea, il cane antidroga dell’unità cinofila, i carabinieri hanno setacciato l’area circostante. Il fiuto dell’animale ha permesso di scovare altri 55 grammi di hashish, nascosti dentro un contenitore di plastica occultato in una siepe, a poca distanza da una scuola e nella piena disponibilità del ventiseienne. Insieme alla droga, i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro considerata il provento dello spaccio.

I provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha successivamente convalidato l’arresto del giovane. Per quanto riguarda i due acquirenti, è scattata la segnalazione alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Tutta la droga sequestrata durante l’intervento è stata trasferita al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo, dove verranno eseguiti gli accertamenti chimici necessari a stabilire il principio attivo della sostanza. L’intervento si inserisce nel quadro dei quotidiani controlli dell’Arma per il contrasto alle reti di spaccio nei quartieri cittadini.