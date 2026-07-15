I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Termini Imerese, diretta dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di un ventinovenne, che pochi giorni fa, aveva esploso a scopo intimidatorio dei colpi di pistola a ridosso di un’abitazione del centro storico di Bagheria.

Grazie ai sistemi di videosorveglianza i carabinieri coordinati dai sostituti procuratori Manfredi Lanza e Umberto Puiatti, hanno identificato il responsabile che è stato fermato per evitare un’ulteriore escalation di violenza con l’uso delle armi.

In casa dell’uomo sono stati trovato i capi di abbigliamento indossati la notte della sparatoria. Gli inquirenti sono al lavoro per l’individuazione del complice presente insieme a lui sul posto. Il gip Sandro Potestio ha convalidato il fermo e sottoposto l’indagato alla misura della custodia cautelare in carcere.

L’uomo fermato per avere sparato contro l’abitazione a Bagheria si chiama Francesco Fazio 29 anni. Fazio noto alle forze dell’ordine e disoccupato, secondo le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura, avrebbe esploso i colpi di pistola contro l’abitazione nell’ambito di rivalità tra gruppi di giovani nello spaccio di stupefacenti nel territorio bagherese.