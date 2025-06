Sparatoria ad Altavilla Milicia nel Palermitano.

In contrada Sperone qualcuno ha sparato alle gambe ad un uomo. Pare fossero in due dalle voci che si rincorrono in paese.

A restare ferito Rosario Urso 43 anni trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli autori.

Pare che sono coinvolti nell’agguato due fratelli.