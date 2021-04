Indagini della squadra mobile

La polizia di Stato ha eseguito un provvedimento, disposto dal questore di Palermo, Leopoldo Laricchia con cui si sospende, per la durata di 30 giorni, l’attività di un bar dello Cheri allo Zen a Palermo.

Lo scorso 23 marzo, in via Filippo Patti, è andata in scena quella che le indagini della squadra mobile palermitana hanno ricostruito essere stata una vera e propria caccia all’uomo, a pistolettate.

Decine di colpi di pistola sono stati, infatti, indirizzati a tre palermitani, tra loro padre e figli, che soltanto per pura coincidenza sono riusciti a sfuggire all’agguato. Le indagini dei poliziotti hanno consentito di ricostruire, non soltanto, l’identità della maggioranza di coloro che formavano il commando che ha fatto fuoco su padre e figlio, che ha portato al fermo per 6 di loro.

E’ stato accertato che l’escalation di violenza, che si è conclusa con il plateale tentato omicidio su strada, si sia snodata in più fasi e che tutte le tappe abbiano avuto sullo sfondo, quale punto di ritrovo per gli incontri tra i soggetti coinvolti, fossero essi chiarificatori o risolutori, proprio il bar “Cherì”. Nell’esercizio commerciale sono gravitati pregiudicati. Alla luce di queste considerazioni, il questore ha emesso provvedimento di sospensione della licenza del bar, per la durata di 30 giorni, che i poliziotti della divisione polizia amministrativa e sociale e del commissariato di San Lorenzo hanno eseguito, facendo scattare i sigilli al locale.