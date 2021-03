Si torna a sparare allo Zen a Palermo. Colpi di arma da fuoco in via Fausto Coppi dove due uomini sono stati soccorsi e portati a Villa Sofia dopo essere stati raggiunti da alcuni proiettili. Si tratta di padre e figlio.

Nella sparatoria è rimasto ferito una terza persona. Sotto diversi colpi sono rimasti feriti Giuseppe Colombo di 57 anni, il figlio Antonino Colombo di 36 anni e Letterio Maranzano di 35 anni.

Gli agenti della squadra mobile hanno trovato diversi bossoli tra via Fausto Coppi e le strade vicine come via Patti e via De Gobbis. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia. Giuseppe Colombo ha una ferita di striscio.

Il figlio sarebbe più grave. I medici lo hanno sottoposto ad una tac e sono in corso accertamenti.

Non si conosce ancora la dinamica della sparatoria allo Zen avvenuta tra via Fausto Coppi, via Patti e via De Gobbis a Palermo. I tre coinvolti nella conflitto a fuoco si trovano all’ospedale Villa Sofia. Antonino Colombo ha una ferita d’arma da fuoco alla caviglia ed escoriazioni alle gambe.

Il padre Giuseppe Colombo è stato colpito alla spalla. Infine Letterio Maranzano ha un taglio alla nuca e escoriazioni agli arti inferiori. In queste ore gli agenti della squadra mobile stanno sentendo diversi testimoni per ricostruire quanto avvenuto e cercare di ricostruire quanto avvenuto tra le strade del quartiere periferico di Palermo.

Si stanno cercando anche le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona. Non è ancora chiaro il movente della sparatoria.

Lo scorso 9 marzo un 32enne era stato colpito da due forse tre proiettili che hanno reso necessario un intervento chirurgico.

Allora in meno di 24 ore la polizia ha fermato un uomo accusato di aver premuto il grilletto contro un coetaneo. Ancora da accertare il movente dell’agguato.