La polizia sta interrogando alla Squadra Mobile una persona sospettata dell’aggressione subita da Emanuele Cipriano, il 32enne, meccanico, ferito a colpi di pistola allo Zen. Secondo le prime ipotesi,

il movente dell’agguato potrebbe inserirsi in contrasti sorti nel mondo dello spaccio della droga.

Sparatoria questa mattina allo Zen di Palermo in via Costante Girardengo. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito che è stato soccorso dai sanitari del 118.

Sono arrivate diverse volanti della polizia.

L’uomo era appena sceso dalla vettura quando è stato affrontato da qualcuno che ha estratto una pistola e ha colpito allo stomaco l’uomo.

Il ferito è stato portato all’ospedale Villa Sofia.

Il giovane ferito si chiama Emanuele Cipriano di 32 anni. L’agguato è scattato in via Nedo Nadi e via Costante Girardengo allo Zen. Il giovane è stato colpito al torace e all’addome.

Le indagini sono condotte dalla polizia. I sanitari del 118 lo hanno portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Gli agenti stanno effettuando i rilievi anche su una Volkswagen Polo con uno sportello aperto. La polizia sta eseguendo i controlli sulla vettura mentre un elicottero sorvola la zona. Non sarebbero stati trovati bossoli per terra.