Politici e rappresentanti dei commercianti vicini al ristorare di Sferracavallo vittima dell’ennesima intimidazione a Palermo avvenuto la notte tra il 24 e il 25 aprile. Nel giorno della Liberazione la speranza per tutti un giorno questa regione possa liberarsi dalla mafia metastasi della nostra società e possano avverarsi le parole del giudice Giovanni Falcone.

Addiopizzo, vicini agli imprenditori

Solidarietà ai titolari del ristorante Il Brigantino e a tutti gli esercenti di Sferracavallo, Partanna Mondello e Tommaso Natale che nell’ultimo periodo si ritrovano a dover fare i conti con una recrudescenza di intimidazioni. Non faremo mancare, come già sta accadendo negli ultimi mesi per alcuni di loro, la nostra costante disponibilità all’ascolto e al supporto.

Vogliamo cogliere ancora una volta questa occasione per rivolgerci a quanti vivono e operano tra Sferracavallo, Partanna Mondello e Tommaso Natale affinché ci contattino anche soltanto per condividerci sensazioni, segnali e informazioni che possono essere riconducibili al racket delle estorsioni.

Siamo consapevoli che non sia semplice ma la strategia più efficace in questi casi resta quella della denuncia collettiva e cioè di unirci assieme ad altri commercianti dello stesso territorio e fare un percorso condiviso e comunitario.

Noi ci siamo, ma soprattutto sono presenti magistrati e investigatori che siamo certi chiuderanno anche questo capitolo.

Assessore Tamajo, condanno il gesto vile

In merito al grave episodio intimidatorio avvenuto a Sferracavallo, dove ignoti hanno esploso colpi d’arma da fuoco contro il ristorante “Il Brigantino”, esprimo la mia più ferma condanna per un gesto vile che colpisce non solo un’attività economica, ma l’intera comunità.

È inaccettabile che, nel 2026, si debba ancora assistere a simili intimidazioni: azioni messe in atto da gente senza dignità e senza onore, criminali che dimostrano di non avere alcun rispetto per la propria terra.

Esprimo piena solidarietà ai titolari dell’attività colpita e auspico che la magistratura possa fare rapidamente piena luce sull’accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili.

Solo attraverso la legalità, il coraggio e la collaborazione tra cittadini e istituzioni sarà possibile contrastare con fermezza ogni forma di criminalità e difendere il tessuto sano della nostra economia. Lo dice Edy Tamajo Assessore Attività Produttive della Regione Siciliana.

Ottavio Zacco, presidente sesta commissione consiliare

“In relazione all’ennesimo grave episodio verificatosi nella borgata marinara di Sferracavallo, dove un’attività ristorativa è stata colpita da numerosi colpi d’arma da fuoco, esprimo la mia più ferma condanna per un atto che assume contorni estremamente preoccupanti sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana.

Si tratta di un gesto che non può essere derubricato a semplice episodio criminale, ma che rappresenta un chiaro segnale intimidatorio nei confronti di operatori economici che quotidianamente contribuiscono, con sacrificio e dedizione, alla vitalità del territorio.

Alla proprietà e ai lavoratori dell’attività colpita rivolgo la mia piena solidarietà, unitamente alla vicinanza istituzionale e personale in un momento così delicato.

È indispensabile che su quanto accaduto venga fatta piena luce in tempi rapidi. Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria affinché si giunga all’individuazione dei responsabili e all’accertamento delle eventuali matrici dell’azione criminale.

Ritengo, altresì, necessario un immediato rafforzamento delle misure di controllo e presidio del territorio, con particolare attenzione alle borgate marinare, che rappresentano un patrimonio identitario, economico e turistico di primaria importanza per la città di Palermo.

Non possiamo permettere che episodi di tale gravità generino un clima di paura o scoraggino gli investimenti e le attività imprenditoriali sane. Le istituzioni devono rispondere con determinazione, presenza e azioni concrete.

Palermo deve continuare a essere una città libera, fondata sul lavoro, sulla legalità e sul rispetto delle regole”. Lo dice il consigliere comunale Ottavio Zacco

Sferracavallo, Chinnici: “Solidarietà a esercenti, Stato faccia sentire la sua presenza”

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza ai proprietari del ristorante Brigantino di Sferracavallo contro cui sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza in città, chiediamo che lo Stato faccia sentire la sua presenza in modo forte: bisogna individuare e punire i responsabili, garantire il controllo del territorio, tutelare le attività economiche”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo

Confesercenti Palermo: “Nessuno deve essere lasciato solo”

Confesercenti Palermo esprime piena solidarietà e vicinanza al titolare del ristorante Il Brigantino di Sferracavallo, colpito nella notte da un grave atto intimidatorio: oltre venti colpi di arma da fuoco hanno danneggiato la vetrata del locale, nella piazza centrale della borgata marinara.

Non si tratta di un episodio isolato. Nei mesi scorsi, davanti allo stesso ristorante, erano comparsi bigliettini con la scritta “5mila euro” e bottiglie di benzina, chiaro segnale di possibili richieste estorsive. Altri episodi intimidatori si sono verificati nelle ultime settimane nella zona, facendo crescere la preoccupazione tra residenti e commercianti.

«Siamo vicini all’imprenditore colpito e a tutti coloro che ogni giorno scelgono di fare impresa nel rispetto delle regole», dichiara Francesca Costa, Presidente provinciale di Confesercenti Palermo. «La lotta al contrasto della criminalità e al fenomeno estorsivo deve rimanere una priorità assoluta, da tenere al centro del confronto tra istituzioni, mondo politico, associazioni di categoria e forze dell’ordine».

«Nessuno deve essere lasciato solo – prosegue Costa –. L’affermazione della legalità e del rispetto delle regole è una responsabilità collettiva. Confesercenti ribadisce la propria vicinanza a chi denuncia e condanna con fermezza ogni forma di intimidazione nei confronti di imprenditori e commercianti che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del territorio».