Domani è stato convocato in prefettura il comitato per l’ordine e la sicurezza dopo gli spari allo Zen di Palermo contro la chiesa e alcune abitazioni del quartiere.

Il comitato sarà presieduto dal prefetto Massimo Mariani Sarà quella l’occasione per pianificare una serie di interventi dopo l’aggressione alla chiesa di San Filippo Neri e per sostenere l’azione del parroco Giovanni Giannalia. La prefettura dopo i colpi di pistola contro la parrocchia ha innalzato il livello di sorveglianza e disposto una serie di controlli e perquisizioni che hanno portato al sequestro di quattro pistole nascoste tra i casermoni.

Non solo repressione, servono anche interventi educativi come richiesto dalle associazioni di volontariato che da anni lavorano con i bambini e le famiglie del quartiere. Interventi spesso poco coordinati tra loro che non riescono ad incidere sulla vita del quartiere.