Ancora una giornata di controlli nel quartiere Zen di Palermo dopo gli ultimi episodi di violenza che si sono verificati nel territorio che hanno preso di mira anche la chiesa di San Filippo Neri con diversi colpi d’arma da fuoco esplosi contro l’edificio sacro.

Dall’alba degli agenti della squadra mobile, del commissariato San Lorenzo e dei cinofili stanno eseguendo una serie di perquisizioni alla ricerca di armi e droga.

Numerosi agenti presidiano le strade, entrano nei cortili, bussano alle porte e perquisiscono i box e i magazzini che ci sono nel quartiere. All’operazione stanno prendendo parte anche i vigili del fuoco.