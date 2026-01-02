In un video pubblicato sui social si vedono tre ragazzi allo Zen che imbracciano fucili e pistole e sparano verso l’alto utilizzando come sottofondo alla “story” la canzone di qualche trapper.

Il video circola sui social network e mostra tre ragazzi lungo le strade dello Zen che ridono e scherzano stringendo tra le mani due pistole e un fucile. Secondo alcune fonti investigative, dall’analisi dei video, si tratterebbe di pistole e fucili veri e lo dimostrerebbe un dettaglio. In questi ultimi giorni nel quartiere alla periferia di Palermo sono stati diversi gli episodi in cui sono stati sparati colpi di pistola contro la chiesa e contro alcune abitazioni.

In un caso una donna di 34 anni cingalese è stata ferita al collo durante la notte di Capodanno proprio da un colpo di pistola esploso dalla strada e che ha sfondato la finestra. Altri colpi di pistola e fucile sono stati esplosi insieme a un ordigno artigianale che ha danneggiato un ingresso secondario, in via Fausto Coppi, della chiesa San Filippo Neri. L’episodio del 31 dicembre non è però l’ultimo. Stamattina, infatti, padre Giovanni Giannalia, si è accorto che altri proiettili si erano conficcati nel muro del teatro e nel quadro elettrico.