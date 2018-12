Le iniziative

Niente ancora di certo e sicuro sugli artisti che animeranno lo spettacolo di Capodanno in piazza a Palermo. Ancora non si sa se a far da tema sarà il rock siculo o la musica di matrice balcanica. Dieci le proposte giunte all’assessorato alla Cultura. A buste sembrerebbero due le organizzazioni in ballo: da una parte Terzo Millennio (di Palermo) che propone come artista di punta Goran Bregovic e Punto e a Capo (di Catania) che propone invece Carmen Consoli.

Adesso lo step successivo è quello di verificare la reale presenza dell’artista così da poter decidere anche sulla base della proposta economica. Dopo il via libera per la notte di San Silvestro si passerà alla selezione delle iniziative e dei progetti per Natale

Le altre proposte prevedevano: gli Stadio, Roberto Vecchioni, Eugenio Bennato, Mario Incudine, Vinicio Capossela (già impegnato sulla piazza di Roma), Gigi D’Alessio, la Premiata Forneria Marconi (già impegnata a Parma) e Alessandro Mannarino.