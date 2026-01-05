Un doppio spettacolo di magia per i bambini celebra la fine delle feste natalizie con sorrisi e divertimento. Il 6 gennaio, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30, la Cittadella dell’Artigianato di Palermo in via Generale Magliocco ospita “Magia & Show”, un evento pensato per tutta la famiglia.

Gli artisti della Mad, vestiti da mascotte e supereroi amati dai più piccoli, coinvolgeranno il pubblico con giochi di fuoco, bolle di sapone, micro magia comica, mangiaspade e un dragone illuminato a Led, offrendo uno spettacolo unico e ricco di sorprese.

L’evento unisce magia, intrattenimento e personaggi iconici in un’esperienza emozionante e interattiva per bambini e famiglie. La partecipazione è gratuita, rendendo questa occasione un appuntamento imperdibile dell’Epifania a Palermo.





Tipo evento: Spettacolo

Ora: 10:30

