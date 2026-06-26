Continua l’avvio a step della stagione balneare di Mondello. Polemiche, scontri e attesa dei pronunciamenti dei tribunali hanno rallentato i lavori preparatori che sono iniziati in estremo ritardo e adesso la stagione balneare inizia a singhiozzo con i lidi che aprono progressivamente quando già giugno volge al termine.

La Italo Belga annuncia oggi l’apertura del lido che sorge a fianco dello stabilimento balneare, sulla sinistra guardando lo storico impianto.

Le polemiche

Intanto dopo la polemica sulla pulizia dell’arenile e la convenzione con la rap che separa esattamente i compiti e assegna alla società ambientale della città alcuni servizi che saranno pagati dalla Italo belga, è polemica anche sulle comunicazioni ufficiali. Una comunicazione tecnica sulle autorizzazioni all’uso dei mezzi meccanici diventa una sorta di allarme sul rinvio dell’avvio della mstagione.

“Basta con ricostruzioni fuorvianti che trasformano una comunicazione tecnica in un presunto rinvio della stagione balneare. Mondello Immobiliare Italo Belga non ha chiesto alcuna proroga della stagione né un mese di tempo per aprire i lidi” precisa la società.

“La nota inviata agli enti competenti riguarda esclusivamente la prosecuzione dell’autorizzazione all’utilizzo dei mezzi meccanici per le attività sull’arenile. Si tratta della stessa tipologia di comunicazione trasmessa anche negli anni precedenti, nel 2023, nel 2024 e nel 2025, per la medesima finalità.

Non si comprende, dunque, perché una procedura già seguita negli anni passati senza generare alcun caso venga oggi rappresentata come una richiesta straordinaria o come un rinvio dell’apertura” fanno sapere dalla Mondello Immobiliare Italo Belga.

I ritardi legati alle note vicende

“L’unico elemento diverso rispetto agli anni precedenti è che quest’anno le attività sono partite più tardi, a seguito del noto quadro amministrativo che ha interessato la concessione. Le operazioni sono in corso e le aperture dei tratti attrezzati stanno proseguendo progressivamente.

Da oggi sarà resa fruibile un’ulteriore porzione di spiaggia a sinistra dell’Antico Stabilimento, in direzione paese”.

Non si trovano bagnini

Resta, inoltre, la criticità legata al reperimento del personale addetto al salvamento, problema che riguarda molte località balneari italiane e che incide sui tempi di piena attivazione di alcuni tratti. La Società è al lavoro per completare progressivamente l’organizzazione dei servizi e l’apertura dell’arenile.