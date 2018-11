Sporcizia, buche ovunque, piste ciclabili smantellate e mai praticate dai ciclisti, e come se non bastasse rimozione ambo i lati fino a martedi’ sera.

Un vero e proprio campo di battaglia dove per camminare sei costretto a fare lo slalom ed e” un miracolo se resti illeso sia di giorno ma soprattutto di sera quando c’e’ scarsa illuminazione. Una ragazza è caduta questa mattina, contusione al ginocchio sinistro. ” stavo andando in palestra a piedi – dice – mah si, che li denuncio a fare?

E’ una situazione ormai insostenibile per residenti e frequantatori della via dell’Olimpo importante arteria di collegamento soprattutto in estate e durante le manifestazioni sportive e non del Country Club ma molto frequentata anche nelr esto dell’anno.

Gli incidenti ai passanti sono frequentissimi e le proteste crescenti come lo scoramento dei palermitani