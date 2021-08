IN SEGUITO AL NOSTRO SERVIZIO

I residenti del quartiere Villa Tasca, a Palermo, potranno nuovamente tornare a servirsi dei sottopassi. Nella giornata di venerdì 20 agosto, gli operai della Rap hanno eseguito interventi di pulizia nelle strutture di collegamento fra i due lati di viale Regione Siciliana. In particolare, i lavori di spazzatura hanno riguardato le strutture all’altezza Las Vegas Bingo/Villa Tasca e in via Portello/Pitrè. Gli operai della partecipata del Comune di Palermo hanno così riqualificato l’area, in modo da ripristinare la completa possibilità di accesso per i pedoni.

La segnalazione del consigliere Nino Tuzzolino (VIDEO)

Una situazione, quella delle strutture di connessione pedonale di viale Regione Siciliana, segnalata dal consigliere di circoscrizione Nino Tuzzolino. L’esponente di Più Europa aveva parlato del quadro di incuria che riguardava i sottopassi, durante il nostro viaggio nel quartiere della IV Circoscrizione.

“Abbiamo un altro grande dramma – dichiarava ai nostri microfoni Tuzzolino – , quello dei sottopassi di viale Regione Siciliana. Arterie che permettono ai pedoni di passare da una parte all’altra della circoscrizione. Tanto per fare degli esempi, il sottopasso di viale Mediatrice o quello di via Altofonte sono totalmente abbandonati, con problemi d’igiene molto seri che mettono a rischio l’incolumità della gente“.

Un tema, quello della pulizia dei sottopassi, sul quale si stava già mobilitando la IV Circoscrizione. “Abbiamo creato un’intesa con l’Assessorato al Decoro Urbano e con le istituzioni del territorio. Ciò per riqualificare i sottopassi abbandonati – sottolineava Tuzzolino -.In particolare, l’UEPE ha messo a disposizione delle risorse umane. Persone che hanno pendenze penali di lieve entità, che vogliono rendersi utile nei pubblici servizi, dando una mano alla società. Noi ci arrangiamo, attraverso quello che possiamo fare. C’è una volontà di riqualificare il territorio. Perchè, così com’è, è veramente degradato“.