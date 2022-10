Domenica 30 ottobre alle 9.30 l'ottava tappa dell'Ecotrail Sicilia

Il circuito Ecotrail Sicilia celebra domenica 30 ottobre l’ottava tappa stagionale. Si corre, infatti, a Piana degli Albanesi il Trail della Pizzuta, gara storica del circuito che abbraccia sport, natura ed anche tradizioni.

Trail attraversa la riserva naturale di Serre della Pizzuta

Ventitré chilometri, con oltre 1400 metri di dislivello, un trail con discese tecniche, rocce e numerose asperità lungo il percorso. Immerso nella bellezza dei territori. Si gareggerà ammirando il versante di Piana, quello di Monreale e di Altofonte.

Si attraverseranno i sentieri della splendida Riserva Naturale Orientata di Serre della Pizzuta, tra paesaggi mozzafiato, boschi e antichi sentieri. Un percorso ricco di bellezze naturali e arricchito con passaggi nei pressi della grotta dello Zubbione profonda circa 1000 metri e la Grotta del Garrone, cavità di origine tettonica nei pressi dell’omonima Portella e da cui affiorano rocce risalenti ai periodi Giurassico ed al Cretaceo. All’ingresso della grotta, tra l’altro, cresce la Phyllitis scolopendrium, volgarmente conosciuta come “felce azzurra”, frequente solo localmente in zone umide.

Carmignani e Castelli Van Axel vogliono il bis

Sul fronte agonistico nutrita la pattuglia straniera con atleti che arriveranno da Stati Uniti, Malta, Gran Bretagna e Sudafrica. In gara anche i vincitori dello scorso anno, il livornese Alessio Carmignani e Roberta Castelli Van Axel, insieme (così come sono nella vita) proveranno a bissare il successo dell’edizione del 2021.

Camminata di 12 chilometri

Oltre alla prova agonistica, ci sarà spazio anche per la camminata, 12 chilometri dedicati a coloro che vorranno “godere” maggiormente del paesaggio, con ritmi sicuramente più lenti e senza pensare alla performance.

Si parte alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele a Piana degli Albanesi

Partenza, per entrambe le distanze alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele a Piana degli Albanesi, splendido centro del palermitano fondato nel 1488 da Albanesi rifugiatisi in Italia per sfuggire al predominio turco. Un popolo generoso con la cultura arbëreshë che, ancora oggi, si rileva nelle tradizioni, nei costumi, nell’arte e nella gastronomia.

E saranno proprio i prodotti tipici locali i premi che andranno ai vincitori assoluti e a coloro che saliranno sul podio di categoria. Su tutti il cannolo di Piana icona dolciaria della Sicilia insieme alla cassata. Un segnale forte e preciso di come manifestazione e circuito, siano contrassegnate dalla forte promozione e valorizzazione del territorio.

Ad organizzare l’evento l’Asd Ecotrail Sicilia, in collaborazione con il Comune di Piana degli Albanesi, la Pro Loco, gli scout e la Protezione Civile di Piana degli Albanesi e col patrocinio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e dell’Assemblea Regionale Siciliana. Al Trail della Pizzuta ci si potrà iscrivere con la tariffa agevolata fino a domani, mercoledì 26 ottobre.