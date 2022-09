Si corre domenica 2 ottobre, i volontari dell’associazione presenti con uno stand

Maratona di solidarietà in favore di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili: è in programma domenica 2 ottobre, a Cefalù, la 4a Half Marathon Perla del Tirreno, organizzata dall’associazione sportiva Murialdo Cefalù. La partenza è fissata alle 9 del mattino dal lungomare G. Giardina. Previste decine e decine di podisti anche da fuori la Sicilia.

Il ricavato delle offerte libere andrà all’Aslti

Iscrivendosi alla competizione si riceveranno le maglie tecniche della maratona, il ricavato delle offerte libere andrà a Aslti, in favore dei bambini in cura nell’unita operativa di oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera Civico di Palermo, diretta da Paolo D’Angelo. I volontari dell’associazione domenica saranno presenti a Cefalù con uno stand.

I pettorali potranno essere ritirati presso Lungomare G. Giardina (Hotel Astro Suite) da domani, sabato 2 ottobre, dalle 17 alle 20, e domenica mattina dalle 6.30 alle 8. Questi saranno ritirati dai presidenti delle società o loro delegati in unica soluzione.

I pacchi gara dovranno essere ritirati singolarmente dagli atleti una volta terminata la gara all’atto della restituzione del chip. Gli atleti possono usufruire del parcheggio a pagamento convenzionato con la maratonina al campo Artigianelli , via Roma-via Pintorno.

Nel ricordo di don Pagliudo

L’evento ricorda la figura di don Pasquale Pagliudo, scomparso un anno fa a Torino all’età di 69 anni.

Prova nel calendario del Grand Prix Sicilia 2022

La gara è valida come quarta prova del circuito Grand Prix Sicilia 2022 di mezze maratone. La gara si svolge su un circuito di 5.274,25 metri, da ripetere quattro volte per un totale di 21,097 km. La partenza (alle 9) e l’arrivo sono previsti al lungomare Giardina. Successivamente ci sarà la premiazione.

Il tracciato

Queste le strade interessate: (Partenza) Lungomare G. Giardina, passaggio da piazza Cristoforo Colombo, via Discesa Paramuro, via Monsignor Castelli, via Giacomo Matteotti, corso Re Ruggero, via Candeloro, via Pier, via Porpora, via C.O. di Bordonaro, via V. Emanuele, Piazza C. Colombo, lungomare G. Giardina (Arrivo).