Riprese dal 19 al 23 giugno

Si gira a Palermo il nuovo spot di Dolce & Gabbana. Le riprese sono in programma tra il 19 e il 23 giugno, coinvolgendo diverse strade del centro. Con riguardo alle operazioni previste per la realizzazione del video, l’Ufficio Mobilità del Comune ha emesso l’ordinanza 841 del 14 giugno 2023 con la quale regola la viabilità durante le riprese.

Si gira lo spot di Dolce & Gabbana, come cambia la viabilità

L’atto prevede l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta (fatta eccezione per i mezzi di produzione) su Foro Umberto I, nel tratto compreso fra via Lincoln e piazza Tonarazza. Divieto che sarà valido dalle 6 del 19 giugno alle 10 del 24 giugno. Dalle ore 18 del 20 giugno fino alle 23 di mercoledì 21 giugno, è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e, nella fase di ripese, la chiusura al transito veicolare e pedonale su via Alessandro Paternostro (nel tratto compreso via Vittorio Emanuele e via Alloro); via Lungarini (nel tratto di via Alessandro Paternostro e via Maletto); piazza San Francesco; via Calascibetta (nel tratto fra piazza Borsa e via Paternostro) e via Merlo.

Via Malta sarà utilizzata come campo base per i mezzi produzione dalle ore 18 del 20 giugno alle 23 del 21 giugno. Strada sulla quale, per l’occasione, sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta, fatta eccezione per gli stallo zona H. Stesse limitazioni anche su via Salesio Balsano (nel tratto fra via Volturno e via Nicolò Turrisi) e via Volturno (nel tratto fra il civico 94 e il 62). Limitazioni valida dalle 18 del 21 giugno alle 23.30 del 22 giugno.

Campo base dei furgoni sarà via Mura di Porta Carini, dove sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e il divieto di transito veicolari dalle 18 del 21 giugno alle 23.30 del 22 giugno. Scelta come campo base tecnico piazza della Vittoria. Ulteriori divieti di sosta previsti su via Incoronazione, piazza Sett’Angeli, via Simone di Bologna (fra piazza Sett’Angeli e via Vittorio Emanuele). Limitazioni valide dalle 18 del 22 giugno alle 23 del 23 giugno.

Dalle 11 alle 16 di venerdì 23 giugno è prevista la chiusura al transito veicolare di via Sant’Agata alla Guilla, nel tratto compreso fra piazza Sett’Angeli e via Del Celso. Sulla strada sarà previsto un divieto di sosta ambo i lati per consentire le riprese. I mezzi della produzione autorizzati potranno accedere da Porta Nuova con l’assistenza della polizia municipale.

Dalle 5 alle 23 di venerdì 23 giugno 2023 sarà prevista la chiusura al transito veicolare durante le riprese cinematografiche con istitutizione del divieto di sosta su piazza Pretoria, piazza Villena, via Maqueda e via Vittorio Emanuele. Su piazza Bellini sarà consentita la sosta di tre mezzi della produzione limitatamente al tempo necessario per le riprese. Sono autorizzati gli spostamenti dei mezzi di produzione nelle aree pedonali e nelle vie sopra indicate solo ed esclusivamente in presenza e con il supporto della Pattuglia di Polizia Municipale