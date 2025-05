La squadra dei magistrati del distretto della corte d’appello di Palermo partecipa all’undicesima edizione del torneo nazionale dei magistrati di calcio a 8, che si tiene quest’anno a Verano Brianza, in provincia di Monza e Brianza. Questo torneo, ormai una tradizione annuale, riunisce circa 400 magistrati provenienti da vari distretti di corte d’appello d’Italia, suddivisi in 17 squadre, che si sfidano per il titolo di campione di calcio a otto.

La squadra palermitana, allenata dal “Mister” Tullio Graziano, è composta da Bruno Brucoli, capitano, Gianluca De Feo e Carlo Hamel. In porta c’è Filippo Barreca, colonnello dei carabinieri.

A dirigere l’intera squadra c’è Matteo Frasca, presidente della corte d’appello di Palermo, che ricopre anche il ruolo di presidente della squadra.

La squadra di Palermo ha vinto le sue partite con punteggi netti: 3-1 contro la Toscana, 2-1 contro la Roma e 7-0 contro la squadra Marche-Emilia.

Oggi, il torneo entra nella fase decisiva con i quarti di finale.

In ogni partita, la squadra ha voluto rendere omaggio a Raimondo Cerami, già allenatore della squadra, che è scomparso lo scorso novembre. Per lui, un minuto di silenzio è stato osservato come segno di rispetto e ricordo.

Questo torneo non solo rappresenta un’opportunità per i magistrati di darsi battaglia in campo, ma anche per celebrare la memoria e l’impegno di chi ha contribuito a rendere la squadra una realtà di successo.