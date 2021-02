Il ferito all'Ingrassia

Incidente sulla SS186 a Pioppo

Un uomo trasportato all’Ingrassia

Indagano i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica

Un incidente stradale è avvenuto nel corso della serata di ieri a Monreale, lungo la SS186. Un uomo è stato trasportato all’ospedale Ingrassia di Palermo dopo che la sua automobile si è schiantata contro un muretto e si è ribaltata. Lo riporta MonrealeLive.it.

Lo schianto ieri sera sulla statale

L’incidente stradale è avvenuto lungo la Strada Statale 186 di Monreale, lungo un rettilineo, nelle vicinanze di un supermarket, subito dopo l’uscita della frazione di Pioppo. Si tratterebbe di un incidente autonomo.

L’uomo in ospedale non sarebbe grave

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo una Suzuky, avrebbe perso il controllo forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. L’auto si sarebbe prima schiantata sul muretto di protezione e poi si sarebbe ribaltata finendo sul lato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato la vittima in ospedale. L’uomo non sarebbe comunque in gravi condizioni. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, i Carabinieri di Monreale.