Intervento della polizia municipale

Grave incidente a Palermo. Una donna di 43 anni è stata investita da un’autovettura in via Giovanni Zappalà non distante da viale Lazio a Palermo. Le condizioni della ferita sono apparse subito gravi.

I sanitari del 118 hanno trasportato la donna in ospedale a Villa Sofia. Al momento la prognosi è riservata.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica che hanno eseguito i rilievi sull’incidente stradale per accertare le responsabilità.

Secondo quanto ricostruito la donna stava attraversando quanto una Fiat Panda l’ha colpita. La vittima è stata sbalzata sull’asfalto. L’ambulanza l’ha trasportata in codice rosso al pronto soccorso.