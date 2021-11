RIPRISTINATA LA STORICA SCRITTA DELL'IMPIANTO DI VIALE DEL FANTE

Tutto bene quel che finisce bene: la “R” mancante dalla dicitura dello stadio comunale Renzo Barbera di Palermo è tornata al suo posto. Gli operai del Comune si sono messi al lavoro in questi giorni, completando l’intervento previsto.

Nel giorno in cui Fabrizio Miccoli si è costituito e si prepara a scontare la sua condanna nel carcere di Rovigo, l’impianto che è stato la casa dell’ex capitano del Palermo si rifà il look.

La rimozione nel primo giorno di campagna abbonamenti

I tecnici, servendosi di una gru, hanno ripristinato la storica insegna dell’impianto di viale del Fante. Un lavoro che pone fine a tre mesi di domande sulla scritta dedicata allo storico presidente del Palermo calcio. Quesiti posti soprattutto dai tifosi rosanero che sono tornati di recente a popolare gli spalti dello stadio.

Una riparazione attesa addirittura dal giorno di avvio della campagna abbonamenti. Momento nel quale fu necessario rimuovere la lettera dalla struttura per motivi di sicurezza. Un pugno in un occhio a parere di molti supporters palermitani, che più volte hanno chiesto chiarimenti alla società del patron Dario Mirri. In realtà però, l’intervento era di competenza del Comune di Palermo, in quanto rientrante nella delega al Patrimonio.

Gli impegni delle nazionali

Un lavoro fatto in vista di un’importante evento calcistico. La nazionale femminile di calcio sarà chiamata a sfidare la Svizzera proprio al Renzo Barbera. Il match, valevole per il girone di qualificazione al prossimo mondiale del 2023, si giocherà nella casa del Palermo calcio venerdì alle 17.30. Per l’occasione, la Federazione Italia Gioco Calcio (FIGC) ha previsto la possibilità di entrare gratuitamente nell’impianto di viale del Fante. Un modo per dare un sostegno in più alle ragazze di Milena Bertolini, chiamate a vincere per conquistare il pass qualificazione.

Ma lo stadio Renzo Barbera potrebbe essere scelto per un altro importante evento calcistico di stampa nazionale. Stavolta, ad essere coinvolta è la compagine maschile guidata dal tecnico Roberto Mancini. Gli azzurri, arrivati secondi nel girone di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022, dovranno passare dalla lotteria dei play-off per evitare una disfatta simile a quella rimediata dal gruppo guidato da Giampiero Ventura contro la Svezia. Per l’occasione, ad ospitare una della due sfide potrebbe essere proprio Palermo. Una scelta che la FIGC sta ponderando, valutando tutte le opzioni in campo.