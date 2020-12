Indagini del commissariato Zisa Borgo Nuovo

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 24 anni V.P. accusato di spaccio di stupefacenti. Secondo le indagini dei poliziotti del commissariato Zisa Borgo Nuovo il giovane aveva trasformato la sua abitazione in viale Michelangelo a Palermo in un market della droga.

Grazie al cane Yndira gli agenti sono riusciti a scoprire in uno stanzino segreto quasi 600 grammi di marijuana. L’armadio della stanza copriva la porta “segreta” e rendeva l’accesso invisibile.

La droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro, mentre il 24enne palermitano è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il mercato delle droghe leggere, rappresenta, soprattutto in questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria, fonte di sostentamento per molte famiglie, oltre che approvvigionamento economico per i gruppi criminali organizzati.

Considerato che due grammi di marijuana può essere venduta anche a 20 euro, il ricavato della vendita al dettaglio dello stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare circa 6000 euro.