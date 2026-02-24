La Sp 30 "Di Desisa" riaperta parzialmente al traffico

Dopo giorni di attesa e disagi, arriva un primo segnale concreto per automobilisti e residenti dell’area interna del Palermitano. La SP 30 “Di Desisa”, nel tratto che collega Camporeale a Grisì, frazione di Monreale, sarà riaperta parzialmente al traffico entro la fine di questa settimana.

L’annuncio arriva dalla Città Metropolitana di Palermo al termine dell’avvio dei lavori e degli ulteriori sopralluoghi tecnici eseguiti sul tratto interessato dal movimento franoso. La criticità si concentra al km 9+100, punto in cui si è verificato il cedimento che ha imposto la chiusura della strada, arteria strategica per i collegamenti tra i comuni dell’entroterra.

I tecnici hanno effettuato un nuovo controllo proprio in quell’area. Gli interventi già realizzati hanno migliorato la stabilità del tratto. In particolare, si è intervenuti sulla ricanalizzazione delle acque di scolo e sulle opere di drenaggio. L’obiettivo era eliminare l’acqua che aveva impregnato il rilevato stradale, una delle cause principali dell’instabilità.

Le limitazioni al traffico e i prossimi interventi

A partire da venerdì 27 febbraio, la SP 30 sarà riaperta con senso unico alternato. Non tutti i veicoli potranno però transitare. Il limite riguarda i mezzi con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate. Restano quindi esclusi i veicoli più pesanti, in attesa del completamento definitivo delle opere.

La misura sarà temporanea. Resterà in vigore fino all’approvvigionamento del tubo ARMCO, elemento necessario per concludere in modo strutturale i lavori e garantire la piena sicurezza del tratto. Si tratta di una struttura metallica ondulata utilizzata per il convogliamento delle acque, fondamentale per evitare nuovi accumuli e prevenire ulteriori cedimenti.

La Città Metropolitana di Palermo continuerà a monitorare l’andamento degli interventi. L’obiettivo dichiarato è ripristinare nel più breve tempo possibile la piena sicurezza e la regolare transitabilità dell’intero tratto interessato.

La riapertura, anche se parziale, rappresenta un passaggio importante per un’area che vive di collegamenti quotidiani tra centri abitati, attività agricole e piccoli insediamenti produttivi. La SP 30 “Di Desisa” non è solo una strada provinciale. È un asse essenziale per la mobilità locale, soprattutto in un territorio dove le alternative viarie sono limitate.

Il ritorno alla normalità sarà graduale, ma la riattivazione del collegamento, seppur con restrizioni, segna un passo avanti concreto verso il completo ripristino della viabilità.