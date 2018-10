Al termine del match vinto dai suoi ragazzi per 2 – 1 contro il Lecce, il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha dichiarato: “E’ stata una bella partita, complimenti anche al Lecce e al proprio allenatore perchè giocano veramente bene. Entrambe le squadre hanno dato tutto”.

“Noi dal campo avevamo la sensazione di poter vincere la partita. Siamo stati bravi a crederci e a saper soffrire fino in fondo. La partita comunque è stata molto equilibrata”.

Sugli attaccanti: “Per gli attaccanti è chiaro che sia importante segnare. Puscas è entrato benissimo in campo, Nesto si è sacrificato molto così come Falletti e Trajkovski. Buona prova anche per Moreo. Ma in generale è stata una grande partita da parte di tutti, sotto il punto di vista delle determinazione e della voglia. Io sono molto soddisfatto”.

