Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha riunito la conferenza dei capigruppo in Sala lettura a Palazzo dei Normanni non per organizzare i lavori parlamentari ma per discutere dell’incresciosa situazione che si è creata per le “assunzioni” di collaboratori esterni effettuate dai gruppi parlamentari all’Assemblea regionale siciliana.

Una riunione durata quasi btre ore convocata all’indomani dell’udienza pubblica della Corte dei Conti che ha ascoltato tutti i capigruppo e notificato alcuni rilievi.

“La Presidenza dell’Ars – ha detto Gianfranco Miccichè a conclusione della riunione – dopo avere ascoltato le indicazioni e i suggerimenti dei capigruppo, si è impegnata a fare, entro una settimana, una proposta per contenere la spesa e il numero dei collaboratori esterni dei gruppi parlamentari, al fine di ridurre lo spreco di risorse pubbliche”.

I nuovi collaboratori esterni dei gruppi sono centoundici. Se a questi si aggiungono i dipendenti diretti dei gruppi, gli uomini di staff e i consulenti la cifra sale a 226: 162 sono inquadrati dai gruppi parlamentari (88 portaborse e 74 stabilizzati) e 64 sono stati arruolati nei propri staff dai nove componenti del Consiglio di presidenza dell’Ars. Venti sono i collaboratori che fanno parte dello staff del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. Gli esterni sono, dunque, di più degli interni visto che i dipendenti dell’amministrazione sono 177.

L’ipotesi più accreditata è quella di un emendamento alla legge di stabilità, che deve essere approvata entro il 30 aprile, per intervenire sui criteri di assunzione di portaborse e collaboratori nei gruppi parlamentari, rispetto alle modalità con cui questo personale è stato contrattualizzato all’inizio della legislatura.