La tenuta della maggioranza non è in discussione e neanche la composizione della giunta regionale di governo che andrà avanti, così com’è, fino alla fine della legislatura. Una fine legislatura che è prevista a fine 2027 e non sarà anticipata.

Schifani sicuro della tenuta

All’indomani dei nuovi stop alla maggioranza all’Ars, uno dei quali senza neanche ricorrere al voto segreto, il Presidente della Regione getta acqua sul fuoco allarmistico degli analisti politici. parla di una maggioranza che c’è e ci sarà e di una composizione della giunta di governo che non sarà più cambiata

“La maggioranza in Sicilia c’è, credo che ci sia. Tutto è dovuto anche, secondo me, al momento preelettorale che ha determinato alcune assenze da un lato e alcune tensioni interne per divisioni sul territorio. E’ evidente che alla ripresa post elettorale cercherò di registrare la tenuta della maggioranza che non può che esserci” ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno a palazzo Steri di Palermo sugli 80 anni dell’Autonomia siciliana.

Una registrata a fine mese dopo le elezioni amministrative

“Occorre chiarirsi sicuramente al proprio interno – ha proseguito – ci attendono appuntamenti importanti come la variazione di bilancio di luglio e una possente manovra finanziaria di fine anno. Ed è evidente che non possiamo che presentarci in maniera coesa anche perché i siciliani si attendono che alcuni miliardi dei quali la regione gode grazie all’azione di risanamento che il sottoscritto, con il proprio governo ha posto in essere, vengano utilizzati negli interessi comuni dei cittadini: miglioramento dei servizi, miglioramento della quota della vita. Non credo che il parlamento e la maggioranza si sottrarranno a questo impegno”.

Nessun dramma per quanto avvenuto nelle ultime ore, dunque, e la certezza che la maggioranza tornerà a ritrovarsi come, peraltro, è già avvenuto diverso volte anche durnate la seduta di ieri dell’Ars.

