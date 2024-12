Una richiesta unanime parte da tutti i Sindaci delle Isole di Sicilia, in seguito all’improvvisa notizia della sospensione da parte della Regione Sicilia della tariffa “lavoratori free” (biglietti gratuiti per i lavoratori pendolari).

IsSindaci chiedono congiuntamente di riattivare le agevolazioni fino al 31 dicembre, nel caso non sia possibile applicare la tariffa residente e, contemporaneamente, rilanciano la richiesta più volte sollecitata di prevedere la tariffa residente per tutti i nativi delle isole di Sicilia, da tanto tempo richiesta e ancora non ottenuta. Un’istanza che risulta a maggior ragione legittima oggi, alla luce della decisione della Regione di raddoppiare lo sconto aereo, portandolo dal 25 al 50%, per quei siciliani che desiderano raggiungere la Sicilia per le feste estendendo il beneficio anche a chi è nato in Sicilia ma risiede altrove.

Problemi alle Egadi e per la polizia penitenziaria

“Fondi esauriti, stop ad agevolazioni trasporti nelle isole Egadi anche la polizia penitenziaria danneggiata. Intervenga la politica. E’ inaccettabile che chi produce sicurezza andando a lavorare in una isola considerata dall’amministrazione sede disagiata come Favignana debba pagare il costo dei trasporti come qualsiasi villeggiante”. Lo dice dichiara Gioacchino Veneziano segretario generale UilPa polizia penitenziaria Sicilia.

“Sembra ieri quando l’attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini indossava la maglietta della polizia penitenziaria per dimostrare la vicinanza – aggiunge Veneziano – per questo motivo che invieremo apposita lettera sollecitandolo, unitamente al Presidente della Regione Renato Schifani che all’assessore Alessandro Aricò ad intervenire per risolvere questo gravissimo problema”. “Bastava – conclude Gioacchino Veneziano – che l’allora governo Renzi, con la scellerata “legge Madia” non sopprimesse la base navale di polizia penitenziaria di Favignana per consentire a questi lavoratori di poter raggiungere l’isola con i mezzi navali del Corpo, continuando a trasportare anche i detenuti, risparmiando ingenti somme di denaro pubblico, visto che questo ora servizio viene effettuato con mezzi civili di linea”.

Sospeso il servizio per Ustica

Sospeso da ieri il servizio gratuito di trasporto per i lavoratori delle piccole isole assicurato dalla Liberty Lines. Lo denunzia Bianca Guzzetta, preside reggente della scuola ICS Saveria Profeta di Ustica.

“Abbiamo saputo che, su disposizioni della Regione, l’agevolazione ‘Lavoratori free’ è stata sospesa e verranno annullate le prenotazioni già effettuate – afferma la preside. Siamo preoccupati per i nostri studenti e le nostre studentesse perchè non sarà più possibile garantire continuità delle attività didattiche e per le famiglie alle quali non potrà essere più garantita la qualità del servizio”. Secondo la preside “questa decisione della Regione comporta il pagamento giornaliero del costo di 70 euro del biglietto (andata e ritorno) per i lavoratori e determinerà l’impossibilità di trattenere nella scuola dell’isola il personale scolastico che abbia maturato il massimo del punteggio per servizio continuativo e l’impossibilità di trovare supplenti disponibili a svolgere poche ore di in classe o negli uffici di segreteria”. La preside auspica che presto il servizio gratuito venga ripristinato.