Stop alle carrozze trainate da cavalli dalle 13,30 fino alle 15,30 per tutta l’estate fino al 15 settembre. Ampliamento della fascia di stop dalle 11,30 alle 17 nei giorni di allerta caldo, obbligo di scorta d’acqua a bordo per abbeverare il cavallo, limite di 8 ore all’uso dell’animale nella giornata, limiti di carico e obbligo di aree riparate dal sole, doccia e spugnatura per rinfrescare gli animali.

La nuova ordinanza del Comune di Palermo

Sono le previsioni della nuova ordinanza predisposta dall’Amministrazione comunale di Palermo che anche per il 2026 ha emanato l’ordinanza finalizzata a garantire la massima tutela del benessere degli equidi impiegati nel servizio turistico con carrozze a trazione animale, con particolare attenzione ai periodi caratterizzati da elevate temperature e dalle condizioni climatiche che possono determinare situazioni di stress per gli animali.

Il provvedimento, promosso dall’Assessorato al Benessere Animale, introduce una serie di misure volte a prevenire rischi per la salute dei cavalli, regolamentandone l’attività durante le ore più calde della giornata e in relazione ai livelli di allerta meteo emanati dalla Protezione Civile regionale.

Le principali novità

Tra le principali novità dell’ordinanza vi è l’ulteriore rafforzamento delle misure di tutela già adottate negli anni precedenti. In particolare, per le giornate caratterizzate dal massimo livello di rischio climatico individuato dai bollettini ufficiali, l’Amministrazione ha previsto un’estensione delle limitazioni operative già esistenti, introducendo ulteriori restrizioni agli orari di esercizio delle attività di trasporto a trazione animale.

“Con questo provvedimento – dichiara l’Assessore al Benessere Animale – confermiamo l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la tutela degli animali e la necessità di intervenire tempestivamente ogniqualvolta le condizioni climatiche possano incidere sul loro benessere. Le elevate temperature che caratterizzano i mesi estivi impongono misure preventive e rigorose, finalizzate a ridurre ogni possibile condizione di sofferenza o stress per gli equidi impegnati nelle attività di trasporto turistico.”

Attendendo che il Consiglio comunale cambi le regole

L’adozione dell’ordinanza si rende necessaria anche nelle more delle determinazioni che il Consiglio comunale vorrà assumere sul tema del trasporto a trazione animale. All’interno dell’Aula consiliare, infatti, è in corso un confronto che coinvolge le diverse sensibilità politiche presenti e che appare orientato verso una riflessione complessiva sul futuro del settore e sulle possibili soluzioni alternative che consentano di superare progressivamente il ricorso alla trazione animale, garantendo al contempo adeguate tutele per gli operatori interessati.

In attesa degli indirizzi e delle eventuali decisioni che l’organo consiliare riterrà di adottare, l’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso intervenire con urgenza per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali e limitare i rischi derivanti dall’esposizione alle elevate temperature che caratterizzano il periodo estivo.

Nella foto controlli e sequestri dello scorso anno